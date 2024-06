Eerder deze maand kwam er een trailer uit van Luigi’s Mansion 2 HD. Een leuke trailer, ware het niet dat deze in het Japans was, maar nu is er ook een Engelse versie beschikbaar gesteld en die check je natuurlijk onderaan dit bericht.

De desbetreffende video laat zien wat je van Luigi’s Mansion 2 HD mag verwachten. De gameplay van de remaster zal hetzelfde zijn als het origineel op de Nintendo 3DS, maar grafisch is de game aardig opgepoetst.

Luigi’s Mansion 2 HD zal op 27 juni in de winkels liggen.