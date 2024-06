Op de afgelopen Xbox Games Showcase werd Life is Strange: Double Exposure aangekondigd, een vervolg waarin de protagonist uit het origineel – Max Caulfield – opnieuw opduikt. Helaas gebeurt dat wel onder eerder onaangename omstandigheden. De vriendin van Max is immers vermoord en jij moet die misdaad zien op te lossen door af te wisselen tussen deze en een andere realiteit, waarin de vriendin in kwestie nog springlevend rondloopt.

Life is Strange: Double Exposure verschijnt op 29 oktober, al kan je de eerste twee hoofdstukken uit het spel ook twee weken vroeger spelen als je extra geld neertelt om de Ultimate Edition aan te schaffen. Waar de standaardeditie € 49,99 euro kost, zal je voor de ultieme versie maar liefst € 74,99 euro moeten betalen… toch veel extra geld voor een uitgave die naast de reeds vermelde vroegere toegang eigenlijk alleen maar wat extra outfits bevat.

Hieronder zetten we de beschikbare edities en hun inhoud even op een rij: