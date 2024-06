Volgende week vrijdag verschijnt de langverwachte uitbreiding Shadow of the Erdtree voor Elden Ring. Daarmee kunnen spelers tweeënhalf jaar later hun avontuur vervolgen, mits ze de juiste baas verslagen hebben.

Als je Elden Ring na een lange tijd weer oppakt en je je geheugen even wilt opfrissen, dan is het handig om de onderstaande video te bekijken. Die geeft namelijk een heldere uitleg van het avontuur tot zover, zodat je niet de hele game opnieuw hoeft te doorlopen voor de complete context.

Shadow of the Erdtree verschijnt op 21 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.