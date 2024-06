Recentelijk werd tijdens de Xbox Games Showcase een nieuwe game in de Life is Strange-franchise aangekondigd. Toen leerden we al dat de game de naam Life is Strange: Double Exposure heeft gekregen en dat de release gepland staat voor 29 oktober op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

We kwamen toen ook te weten dat Max Caulfield te maken krijgt met de dood van haar vriendin, die in een parallelle realiteit wel nog leeft en dat jij de dood zal proberen te voorkomen. Nu is de game van nog meer details en gameplay voorzien in twee nieuwe video’s.

De eerste is een interview met de directors van de game, terwijl de andere een bijna 20 minuten durende gameplay showcase is. Bekijk hieronder vooral zelf hoe Max gaat proberen om de dood te stoppen.