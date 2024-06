In 2018 kwam de horrorfilm A Quiet Place uit en die wist goed aan te slaan. In 2020 kwam er een tweede deel uit, maar deze wist helaas niet tot dezelfde hoogte te stijgen als zijn voorganger, maar wellicht dat een game dat wel lukt. Er is namelijk een spin-off game onderweg.

A Quiet Place: The Road Ahead is een singleplayer horrorgame die wordt gemaakt door Stormind Games. Deze ontwikkelaar is niet onbekend met het genre, want zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de twee Remothered titels.

In de spin-off speel je als een jongedame die een invasie van wezens moet zien te doorstaan, terwijl ze met haar familie overhoop ligt. Dit alles zorgt er voor dat ze haar diepste angsten zal moeten overwinnen.

A Quiet Place: The Road Ahead zal dit jaar verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een voorproefje van de game krijg je met de onderstaande video.