Vorige week woensdag maakte Sony PlayStation bekend dat we naast alle toevoegingen in het kader van Days of Play ook nog een reguliere PlayStation Plus Extra en Premium update mochten verwachten.

Die update heeft zojuist plaatsvonden, want er zijn nu een reeks nieuwe titels beschikbaar voor beide abonnementsvormen. Als je de aankondiging van de line-up vorige week gemist hebt, geen nood: hieronder alle nieuwe toevoegingen op een rijtje:

PlayStation Plus Extra

Monster Hunter Rise (PS4/PS5)

Football Manager 2024 (PS5)

Crusader Kings III (PS5)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4/PS5)

After Us (PS5)

Anno 1800 (PS5)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4/PS5)

Far Cry 4 (PS4)

LEGO The Hobbit (PS4)

LEGO The Incredibles (PS4)

PlayStation Plus Premium

Kayak VR: Mirage (PS VR2)

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (PS4/PS5)

Ghosthunter (PS4/PS5)

Daxter (PS4/PS5)

Met het verschijnen van de bovenstaande games zijn er ook titels die PlayStation Plus Extra en Premium hebben verlaten, een overzicht daarvan vind je hier.