Special: Een vooruitblik op aankomende games van Nacon – Nacon is als uitgever bekend van zowel hardware als games. In die laatste categorie hebben ze momenteel verschillende titels in ontwikkeling, waarvan Test Drive Unlimited: Solar Crown de grootste is. Laatst zijn we naar Parijs geweest om juist de andere titels eens te leren kennen en deze uitgever heeft een aantal interessante games in de pijplijn zitten. Lang niet allemaal zijn ze even bekend, daarom gaan we ze in deze special één voor één langs.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator

Je kan het zo gek niet verzinnen of er is wel een simulator beschikbaar. Als je ooit in de schoenen van een ambulancebroeder of -zuster hebt willen stappen, dan biedt Ambulance Life: A Paramedic Simulator je daartoe de mogelijkheid. Een nieuwe game in de Life-franchise, die ons eerder al kennis liet maken met het beroep van politieagent in de game Police Simulator: Patrol Officers. Deze game legt de focus uiteraard op het helpen van mensen die met kleine en grote verwondingen te maken hebben. Dit alles speelt zich af in San Pelicano, een fictieve stad die inspiratie heeft gehaald uit San Francisco.

Het gaat hier om het complete plaatje. Dit wil zeggen dat je vrij kunt rondrijden in de stad en dat je op oproepen reageert door daar als ‘first responder’ te arriveren om eerste hulp te verlenen. Dat is jouw primaire taak in deze game. Dit varieert van simpel bloed stelpen tot meer complexe situaties aangaan en proberen te voorkomen dat de patiënt achteruit gaat of erger nog: sterft. Stapsgewijs zul je in de game groeien in jouw rol waarbij je dan met meer complexe situaties te maken krijgt. Dit leidt tot het beoordelen van zinvolle situaties, vragen stellen aan de patiënt en meer. In het eerste geval kan je bij heftige situaties besluiten dat een persoon er dermate erg aan toe is, dat helpen geen zin meer heeft. Dan ga je snel naar de volgende.

In de tweede situatie heb je te maken met patiënten die bijvoorbeeld iets hebben, maar waarbij het wat onduidelijk is wat bijvoorbeeld de bloedgroep of allergie is. Door vragen te stellen achterhaal je dergelijke details, maar ook welke verwonding het meest cruciaal is om eerst aan te pakken. Veel situaties bestaan uit relatief kleinschalige ongelukken, die na verloop van tijd wel wat toenemen in de uitdaging met meerdere slachtoffers. De stad is ook opgedeeld in verschillende districten en per district is er naast de willekeurig gegenereerde ongevallen ook een ramp beschikbaar. Dit is als het ware de eindbaas en hier dien je in een beperkte tijd zoveel mogelijk mensen te helpen. Hierbij kom je voor lastige keuzes te staan, dien je super efficiënt te handelen en ervaar je als het ware de echte stress die bij dit werk komt kijken.

Tiebreak: Official game of the ATP and WTA

Qua titel niet de meest lekkere, want het is een hele mond vol en bekt niet goed. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat de game te bieden heeft. Ontwikkelaar Big Ant Studios is niet onbekend met sportgames en zeker niet met tennis. Eerder brachten ze immers de AO Tennis-games uit. Nu ligt hun focus op Tiebreak, die in augustus verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Later komt de game ook nog naar de Nintendo Switch. Met hun ervaring weten ze inmiddels hoe ze een degelijke tennisgame moeten maken en ze proberen met de komende productie boven hun eerdere titels uit te stijgen.

Wat de game in ieder geval alvast meeheeft is dat het de juiste licenties aan boord heeft, wat niet gek is als je de officiële ATP/WTA game bent. Het resultaat is dat er ruim 120 spelers in de game zitten, die naar hun evenbeeld zijn gemodelleerd. Denk dan aan spelers als Novak Djokovic, Coco Gauff, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal en Roger Federer. De licenties beperken zich ook niet alleen tot de bekende spelers, want ook tig toernooien zijn van de partij. Om precies te zijn maar liefst 90 stuks en er kan gespeeld worden in 20 verschillende stadions die één op één zijn nagebouwd.

Qua content is de game dus rijkelijk voorzien, maar ook qua modi lijkt Tiebreak genoeg te bieden. Zo is er vanzelfsprekend een carrière modus beschikbaar, die je een route naar de absolute wereldtop laat afleggen. En als je meer van de multiplayer wedstrijden bent, dan zijn er zowel offline als online modi om te spelen. Leuk is ook dat je kan deelnemen aan toernooien waar tot 128 spelers aan meedoen, waarmee je dus als het ware een Grand Slam digitaal kan nabootsen. Tot slot kun je in de game via de Academy zelf competities, banen, toernooien en meer maken om die nadien met anderen online te delen en in de Djokovic Slam Challenge herbeleef je allerlei hoogtepunten van deze toptennisser. Kortom: de game lijkt genoeg te bevatten om de liefhebber van de sport langdurig te vermaken.

GreedFall II: The Dying World

In 2019 bracht ontwikkelaar Spiders GreedFall uit voor consoles en pc, wat een prima release was. De game was ook succesvol genoeg, waardoor er in 2022 een opvolger werd aangekondigd. Die is inmiddels al lange tijd in ontwikkeling, maar het schiet nu echt op. GreedFall II: The Dying World zal ergens later dit jaar uitkomen en nog deze zomer in early access gaan. Het is ook wel tijd voor het vervolg, want het is immers vijf jaar geleden dat het eerste deel uitkwam. Met dat gezegd, dan nu wat meer over de game zelf. Zo mag je natuurlijk de bekende gameplay van het origineel verwachten, al is het wel wat breder ingericht met nieuwe features en mogelijkheden.

Qua verhaal gaan we iets terug, want de game begint namelijk drie jaar voor het vorige avontuur en dat zorgt voor een interessante situatie, want op een gegeven moment zullen bepaalde situaties gaan overlappen wat voor spelers van het origineel natuurlijk erg tof is. Vanzelfsprekend krijg je ook nieuwe omgevingen voor je kiezen, zo zul je onder andere de stad van de Bridge Alliance, Olima, bezoeken, maar ook naar Uxantis reizen. Qua speelgebied krijg je een vrij gevarieerde omgeving voor je kiezen waar een hoop in te beleven valt. Met name omdat de omgevingen verraderlijk kunnen zijn en je ook te maken krijgt met allerlei NPC’s die hun eigen plannen hebben.

Jouw doel is om je vrijheid terug te krijgen en je eigen toekomst te bepalen in een land dat gekenmerkt wordt door oorlogen, een plaag, politieke spelletjes en meer. Dit zal voor een onderhoudend avontuur moeten zorgen, waarbij je met veel zaken rekening dient te houden. Zoals al genoemd de omgevingen die je bezoekt, maar ook NPC’s die hun eigen plannen hebben, vijanden en meer. Je staat er natuurlijk niet alleen voor, want gaandeweg kom je mensen tegen die zich bij jou aansluiten met hun eigen doelen, waarbij jij ze dan weer kan ondersteunen. Je keuzes hebben echter impact, dus als je ze tegen de schenen schopt kunnen ze ook besluiten zich tegen je te keren met alle gevolgen van dien. Met andere woorden: het belooft een diepgaande RPG te worden gebouwd op de fundering van het origineel en dat zal liefhebbers vast als muziek in de oren klinken.