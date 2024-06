Free Radical Design was bezig met een nieuwe game in de TimeSplitters franchise, maar doordat de studio eind vorig jaar door Embracer Group gesloten werd is dat project in de prullenbank beland. De kans op een nieuw deel in de franchise is daardoor nagenoeg nihil.

Toch bestaat er een kans dat we de klassieke TimeSplitters weer terug gaan zien. Bij de Taiwanese rating board is de eerste TimeSplitters – die oorspronkelijk voor de PlayStation 2 uitkwam – van een rating voorzien voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Gezien Sony recent begonnen is met het toevoegen van PlayStation 2 klassiekers aan het PlayStation Plus Premium aanbod, is dit een indicatie dat TimeSplitters tot de aanstaande toevoegingen behoort. Wellicht volgende maand al, gezien de juni update reeds is uitgerold.