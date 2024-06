Morgen verschijnt de Shawdow of the Erdtree uitbreiding voor Elden Ring en zoals je in onze special al hebt kunnen lezen, is deze uitbreiding het dubbel en dwars waard. Wij geven geen cijfers aan extra content voor games, daar waar andere media dat wel doen en dat pakt uitermate goed uit voor de game van FromSoftware en Bandai Namco.

Via Metacritic zijn er meer dan 55 reviews van Shadow of the Erdtree beschikbaar en die komen gemiddeld genomen op een fantastische score van 9.5 uit, op moment van schrijven. Dit maakt dat deze uitbreiding qua score op Metacritic de best beoordeelde expansie voor een game ooit is.

De game torent ook flink boven de nummer twee uit, want dat is de Blood & Wine uitbreiding voor The Witcher 3 die een score van 9.2 heeft. Verder heeft The Lost and the Damned voor Grand Theft Auto IV nog een score van 9.0, alle andere beoordeelde uitbreidingen voor diverse games zitten op een 8.9 of lager.

Met andere woorden: Shadow of the Erdtree staat op eenzame hoogte. Als de uitbreiding meegenomen wordt in de lijst van best beoordeelde games, staat het op plaats 36. Elden Ring zelf staat op plaats 26 met een score van 9.6.