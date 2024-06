De uitbreiding voor Elden Ring is misschien wel het hoogtepunt deze zomer. Niet zo vreemd ook, aangezien Elden Ring erg geliefd is en Shadow of the Erdtree naar ons idee uitstekend te noemen valt. Uiteraard mag een launch trailer voor zo’n langverwachte uitbreiding niet ontbreken en die is inmiddels verschenen.

Hoewel de launch trailer erg mysterieus en episch is, zitten er ook best wel een flink aantal spoilers in. Wij adviseren je om de trailer over te slaan als je zo goed als blind de uitbreiding in wilt. De trailer toont bijvoorbeeld een aantal nieuwe bazen die je tegenkomt die niet eerder zijn vertoond.

Dat gezegd hebbende is de trailer erg boeiend en zeker de moeite waard, met name als je niet om spoilers geeft.