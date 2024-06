Het is al een tijd geleden sinds Toys for Bob Crash Bandicoot nieuw leven inblies met remakes van de eerste drie games, die onder andere verantwoordelijk waren voor het grote succes van de PlayStation. Inmiddels is de game, die in 2017 werd uitgebracht, al meer dan 20 miljoen keer verkocht.

De laatste keer dat we iets hebben gehoord over de verkoopaantallen was in 2019. Toen bereikte het aantal verkopen de 10 miljoen, wat aangeeft dat de game in de jaren daarna redelijk stabiel is blijven verkopen. Toys for Bob bekroonde het succes al eerder door een vervolg te ontwikkelen, dat tot nu toe redelijk verkoopt met meer dan 5 miljoen exemplaren.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy is nu beschikbaar voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.