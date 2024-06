Elden Ring gooit momenteel nog maar eens hoge ogen met zijn Shadow of the Erdtree uitbreiding. Naar aanleiding van die release sprak Hidetaka Miyazaki – de president van ontwikkelaar FromSoftware – met The Guardian, een interview waarin op een bepaald moment de mogelijkheid van een lagere moeilijkheidsgraad ter sprake kwam.

Miyazaki liet optekenen dat het aanbieden van een gemakkelijke weg doorheen Elden Ring een heel slecht idee zou zijn. Op deze manier bereik je misschien meer mensen… maar beschadig je ook onherroepelijk de identiteit van de game. Het opboksen tegen en uiteindelijk overwinnen van schijnbaar onmogelijke obstakels maakt de ervaring immers net onvergetelijk.

“Had we taken that approach, I don’t think the game would have done what it did, because the sense of achievement that players gain from overcoming these hurdles is such a fundamental part of the experience. Turning down difficulty would strip the game of that joy – which, in my eyes, would break the game itself.”