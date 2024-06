Preview | Astro Bot – Sony introduceerde met de komst van de PlayStation 4 Astro Bot. Althans, we konden voor dat systeem de game The Playroom downloaden, die speelde met de PlayStation Camera en DualShock 4. Een handige manier om op een speelse wijze met de Bots de gamer meer over de functionaliteiten van het systeem te leren. Hetzelfde deed Sony met PlayStation VR totdat ze zich realiseerden dat ze met Astro Bot een nieuwe mascotte in het leven hadden geroepen. Het gevolg was de fantastische PlayStation VR-platformer Astro Bot: Rescue Mission. Met de PlayStation 5 lancering speelden we de fantastische, gratis game Astro’s Playroom en in september keren de robots terug in Astro Bot, wat een volwaardige platformer is. Wij konden even met de game aan de slag en het was fantastisch.

Déjà vu

Helaas was de verrassing niet al te groot tijdens State of Play toen Astro Bot werd aangekondigd. De game was immers eerder via insiders al gelekt. Desalniettemin wist Astro Bot direct de harten van alle kijkers te stelen. De geinige robotjes, de hommage aan het PlayStation universum en de heerlijke platform gameplay sprongen direct in het oog. Sindsdien is er ook veel informatie over de game naar buiten gekomen, mede omdat Astro Bot speelbaar was op Summer Game Fest. Nu waren we daar niet bij, maar we kregen van Sony PlayStation wel de mogelijkheid om dezelfde demo wat meer lokaal aan de tand te voelen, wat we natuurlijk met plezier deden.

Het weerzien met de figuurtjes voelde gelijk zeer vertrouwd. Als speler van Astro Bot: Recue Mission – waar het misschien nog wel de meeste raakvlakken mee heeft vanwege de levelstructuur – bekroop mij als ondergetekende een enorm déjà vu gevoel. De kleurrijke graphics, de kenmerkende en subtiele geluidseffecten, en de bij momenten bombastische gameplay segmenten die afgewisseld worden met eenvoudige platformsegmenten… het is een mix die nooit gaat vervelen. Het voelde ook alsof ik weer de bekroonde game voor PlayStation VR zat te spelen, maar dan nu op een gewone tv. Het is vooral de gameplay die zo herkenbaar en vertrouwd aanvoelt, want begrijp dit niet verkeerd: Astro Bot is wel degelijk een nieuwe en opzichzelfstaande game.

Bots redden in het universum

De gameplay is wat de boel voornamelijk kenmerkt. Het vlotte platformen en de simpele combat die bestaat uit meppen en vijanden verbranden met de lasers onder je schoenen als je zweeft, klinkt op papier als iets waar je snel op uitgekeken raakt. In de praktijk zal het nooit gaan vervelen, want Team Asobi weet als geen ander hoe ze een creatieve platformer in elkaar moeten zetten. Daarbij is het niet alleen de gameplay die voor de afwisseling zorgt via de speciale mogelijkheden, waarvan er in deze game veel geïntroduceerd worden, het is ook het universum dat je nu bezoekt. Er zijn meerdere werelden, waarin je kleine fragmenten vindt en elk fragment staat voor een level waar je op de DualSense naartoe vliegt.

Per level is het doel eenvoudig: zorg dat je alle Bots bevrijdt. Sommigen verstoppen zich gewoon in de bosjes, anderen worden gekidnapt of bevinden zich op plekken die ogenschijnlijk onbereikbaar lijken. Aan jou de taak om van A naar B te wandelen en alles mee te pakken, dus ook de muntjes en de puzzelstukken die je in elk level kan vinden. Het ultieme doel is om alle collectables te verzamelen, en als dat niet in één run lukt kan je altijd later weer terugkeren. Wat in de game vervolgens voor die afwisseling zorgt is het gebruik van specifieke gameplay mechanieken, alsook de visuele aankleding van de locaties die je bezoekt.

Een van de eerste levels die we konden spelen kende een vrij zomerse aankleding, waarbij het gras prachtig groen was, de omgeving met kleurrijke objecten was aangekleed, maar waar we ook genoeg plassen en zelfs bassins vonden. De unieke mechaniek in dit level was de mogelijkheid voor onze Astro Bot om zich op te blazen en als een soort ballon omhoog te zweven. Hiermee werd het mogelijk om bepaalde plekken te bereiken, die zonder deze mogelijkheid niet te benaderen zouden zijn. Niet al te bijzonder dus, ware het niet dat we een level verder op plateaus tussen de wolken liepen met om ons heen allemaal kranen en meer, waarbij we de mogelijkheid kregen om als een soort raket vooruit te boosten. Daarbij waren we ook krachtig genoeg om door obstakels heen te rammen, wat nieuwe stukken level opende.

Of wat te denken van het eindbaasgevecht, wat weer een level op zichzelf was. Hier kregen we twee bokshandschoenen aangemeten, waarmee we de eindbaas vol op z’n kanis konden rammen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Met dik 80 levels die opgedeeld zijn over verschillende werelden, waarin je weer een onderscheid in gameplay hebt vanwege de unieke mechanieken, zal het geen moment gaan vervelen. Sterker nog: het is eigenlijk elke keer weer een verrassing wat de game je voor gaat schotelen. Dit zat er in de vijf levels die we konden spelen in ieder geval alvast goed in, laat staan als we straks het totale pakket te spelen krijgen.

Van makkelijk naar enorm uitdagend

De Astro Bot-games staan niet bekend om hun moeilijkheidsgraad, maar alsnog kunnen ze vrij pittig zijn. Elke wereld geeft je een bepaald aantal levels en per level staat aangegeven wat de uitdaging is. Aanvankelijk is dat natuurlijk makkelijk, waar een beetje geoefende gamer zo doorheen wandelt. Dit zijn ook de wat grotere levels, waarbij je van checkpoint naar checkpoint gaat. In de latere levels loop je tegen een grotere uitdaging aan. Zo heb je bij baasgevechten bijvoorbeeld slechts drie levens en in de bonuslevels is het echt alles of niets: als je wordt geraakt, valt of in een val loopt, mag je helemaal opnieuw beginnen.

Dit zijn ook erg korte levels, maar vanwege de vrij hoge moeilijkheidsgraad – er is nauwelijks ruimte om even op adem te komen – gaat het vooral om muscle memory en timing. Dit zijn ook de levels die zich het beste lenen voor speedruns, want na 10 minuten één van deze levels gespeeld te hebben ontdekten we dat we bepaalde (gevaarlijke) handelingen konden overslaan en dat het puur op efficiënt platformen aankomt. En dat is precies waar je naar op zoek moet om het jezelf gemakkelijker te maken en ook die snelle tijd neer te zetten. Hoewel het in de demo niet aan tijd gebonden was, verwachten we dat hier wel leaderboards aan gekoppeld zullen worden. Net zoals in Astro’s Playroom, wat voor leuke rivaliteit onder bijvoorbeeld vrienden kan zorgen. Bovendien zorgt het voor een nog langere levensduur van de game.

Feedback showcase

Wat veel spelers van Astro’s Playroom zich vast nog wel kunnen herinneren, is dat die game op een uitstekende manier aantoonde wat de haptische feedback precies is en kan. Idem dito voor de adaptieve triggers. Sterker nog: sinds die game hebben we weinig andere titels gespeeld die deze features zo goed wisten te benutten, of waar het echt van toegevoegde waarde was. Het mag geen verrassing zijn dat dit element nu ook in Astro Bot weer terugkomt. Lopen door een modderige omgeving, zwemmen, regen dat neervalt… de effecten zijn keer op keer goed voelbaar in de controller en eigenlijk is het verbazend dat andere games hier relatief weinig mee doen, want Astro Bot drukte ons weer met de neus op de feiten dat dit absoluut een waardevolle aanvulling kan zijn. Met andere woorden: de toepassing tot zover wij die hebben kunnen ervaren is meer dan prima, en vooral goed voor de immersie.

Voorlopige conclusie

Team Asobi is al een jaar of drie bezig met deze game, die volgt op het fantastische Astro’s Playroom. De paar levels die we hebben kunnen spelen boden louter plezier. De kleurrijke aankleding, de flamboyante Bots en de koddige vijanden zorgen voor een samenspel waar je direct van gaat glimlachen. Onderweg kom je allerlei Bots tegen aangekleed naar bekende PlayStation iconen, wat het een fantastisch hommage maakt aan alles wat PlayStation is. Als je Astro Bot: Rescue Mission of Astro’s Playroom geweldig vond, dan kunnen we je nu al zeggen dat je deze game blind kan aanschaffen. Als de levels die we speelden een voorbode zijn op het totaalpakket, dan is Astro Bot een platformer van formaat in wording. Gelukkig laat 6 september niet lang meer op zich wachten.