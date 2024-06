Een nieuw gerucht, de wereld in geholpen door Nick Baker van Xbox Era, zegt dat Sony PlayStation kijkt naar een mogelijkheid om PlayStation 3-games native te laten draaien op de PlayStation 5. Momenteel is dat nog niet mogelijk, waardoor je voor het spelen van die games aangewezen bent op streaming, wat weer via PlayStation Plus Premium gaat.

Het emuleren van PlayStation 3-games is een uitdaging vanwege de complexe architectuur van die console destijds, wat niet gemakkelijk te vertalen valt naar de current-gen console van Sony. Lang verhaal kort: het heeft best wat voeten in de aarde, en of het er ooit van komt is afwachten.

Interessant is echter dat een andere bekende insider, Jeff Grubb, nu ook een duit in het zakje doet. Hoewel hij geen nieuwe informatie heeft, geeft hij in de laatste Game Mess Mornings-podcast wel aan dat hij ook zoiets vernomen heeft. De backwards compatibility zou zelfs al langere tijd in de maak zijn.

“It’s something that I’ve heard has been in the works for quite some time. I thought it was going to get revealed earlier this year when I first heard about it. That clearly didn’t happen, but that doesn’t mean it will never happen—maybe it does.”

Grubb had verwacht dat het eerder dit jaar al aangekondigd zou worden, maar vanuit Sony is het tot op heden stil. Misschien dat we hier iets over horen later dit jaar als we een nieuwe State of Play of misschien wel een PlayStation Showcase krijgen.