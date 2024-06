Capcom heeft aangekondigd dat ze een nieuwe editie van Dead Rising gaan uitgeven. De oorspronkelijke game kwam in 2006 uit en werd in 2016 van een remaster voorzien. Nu acht jaar later is het tijd voor de Dead Rising Deluxe Remaster, die naar alle moderne systemen komt.

Hieronder kan je een teaser trailer bekijken, waarin aangegeven wordt dat de game van een update is voorzien met een volledig nieuwe look. Verder is het even afwachten wat we nog meer aan updates mogen verwachten. Met een titel als ‘Deluxe Remaster’ impliceert Capcom immers meer.

Het is niet bekend wanneer de Dead Rising Deluxe Remaster uitkomt.