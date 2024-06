Capcom wist in april van dit jaar te vertellen dat er een nieuwe live-action film van Street Fighter onderweg is. Deze film wordt gemaakt in samenwerking met Legendary Entertainment en nu weten we ook wanneer de prent te zien zal zijn.

Er zijn reeds een tweetal live-action Street Fighter-films verschenen, maar die waren kwalitatief niet je van het. Capcom hoopt daar met de nieuwste film verandering in te gaan brengen, al zullen we nog wel even geduld moeten hebben.

De prent zal namelijk pas op 20 maart 2026 te zien zijn, zo meldt The Hollywood Reporter. Verdere details over het verhaal, de cast en meer zijn nog niet bekend, dus stay tuned voor meer informatie. Al kan dat ook nog best wel lang op zich laten wachten.