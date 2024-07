Met Flintlock: The Siege of Dawn mogen we over tweeënhalve week – op 18 juli, om precies te zijn – een nieuwe Soulsborne achtige game verwelkomen. Het spel verschijnt op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S, en hoopt daar wat aandacht weg te trekken van de huidige kampioenen in het genre. Makkelijker gezegd dan gedaan, nu Elden Ring met een fenomenale uitbreiding de wereld aan het veroveren is.

Het geluk is echter aan de dapperen en Flintlock lijkt zeker van zijn stuk. Ontwikkelaar A44 Games heeft namelijk 22 minuten aan gameplay vrijgegeven, in de hoop twijfelaars over de streep te trekken. Geïnteresseerden weten wat hen te doen staat: kijken maar!