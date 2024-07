Door het verlopen van licenties wordt Forza Horizon 4 op 15 december 2024 uit de virtuele winkelrekken van de Xbox Store gehaald. Momenteel kan je de game nog goedkoop aanschaffen, maar twijfelaars hakken die knoop dus best snel door. Het spel is al niet meer verkrijgbaar via Xbox Game Pass en ook de DLC is met de noorderzon vertrokken.

Microsoft heeft echter goed nieuws. Wie Forza Horizon 4 via Xbox Game Pass gespeeld heeft én tijdens die periode ook zijn portemonnee heeft opengetrokken om DLC aan te schaffen, zal gratis een code toegestuurd krijgen waarmee je de titel alsnog kan binnenhalen. Een mooie geste en een passend begrafenisritueel voor een knappe game.

Al hebben we (nog) niet kunnen verifiëren of dit aanbod ook in Europa gedaan wordt door Microsoft. Indien zo, dan horen we het graag in de comments hieronder.