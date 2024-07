PlayStation-ingenieurs Mark Cerny en David Simpson lijken druk bezig te zijn geweest met nieuwe software die ons een stap dichterbij PlayStation 3-backwards compatibility zou moeten brengen. Dat is te vinden in een patent dat Sony heeft aangevraagd.

Het patent heet “Backward Compatibility Testing of Software in a Mode That Attempts to Induce Skew”. Deze software zorgt er in principe voor dat je een bepaalde timingvariatie kan introduceren aan andere software. Dit zou gebruikt kunnen worden om de unieke trekjes van de PS3 te simuleren en ervoor te zorgen dat het correct draait op moderne apparaten.

De geruchten over eventuele PS3-backwards compatibility nemen toe en lijken gesubstantieerd te worden door dit patent en de recente focus op andere emulatie, zoals de emulatie van PlayStation 2-games. Welke PS3-game zou jij graag spelen op je PlayStation 5?