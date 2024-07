Nu we in de maand juli zijn aangekomen, hebben we natuurlijk een nieuwe PlayStation Plus update achter de rug en ook Xbox Game Pass blijft niet achter. Via Xbox Wire heeft Microsoft vanmiddag bekendgemaakt welke games er morgen en ook in de komende weken aan het aanbod worden toegevoegd.

We hebben zoals altijd alle nieuwe releases hieronder op een rijtje gezet:

Vanaf 3 juli

Journey to the Savage Planet (Cloud, console & pc)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, console & pc)

Vanaf 9 juli

Cricket 24 (Cloud, console & pc)

The Case of the Golden Idol (Cloud, console & pc)

Vanaf 11 juli

Neon White (Cloud, console & pc)

Tchia (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 16 juli

Magical Delicacy (Cloud, console & pc)

Flock (Cloud, console & pc)

Waar games komen, zullen ook games gaan. De onderstaande titels zullen Xbox Game Pass op 15 juli verlaten. Je hebt dus nog een kleine twee weken de tijd om deze games te spelen.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, console & pc)

Figment 2: Creed Valley (Cloud, console & pc)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (Pc)

TOEM (Cloud, console & pc)

The Wandering Village (Cloud, console & pc)

