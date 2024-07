Later dit jaar kunnen we aan de slag gaan met Metaphor: ReFantazio, de nieuwste creatie van de makers van de moderne Persona-games. De laatste maanden draaide de PR-machine al op volle toeren en ATLUS heeft nu nog heel wat nieuws gedeeld.

Tijdens een showcase werden verschillende elementen van het verhaal aan ons voorgesteld, alsook twee companions: Neuras en Junah, die respectievelijk de ‘Gunner archetype’ en de ‘Masked Dancer’ archetype representeren. De showcase begint met een nieuwe ‘story trailer’ en die kan je ook apart bekijken. Verwacht de komende dagen bovendien nog meer Metaphor: ReFantazio nieuws, want ATLUS is nog lang niet klaar met hun nieuwtjes!

De game verschijnt op 11 oktober.