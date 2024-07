Gundam Breaker 4 komt pas eind augustus in het Westen uit, maar het is nu al bekend dat de game een speciaal level zal bevatten. Dit verrassende level is gebaseerd op een oude bekende, namelijk niemand minder dan Pac-Man.

Het gebeurt wel vaker dat bepaalde games een samenwerking met elkaar aangaan, maar Pac-Man is nu niet een franchise die je gelijk in een Gundam Breaker-titel zou verwachten, want er is weinig affiniteit tussen de twee franchises.

Dat weerhield uitgever Bandai Namco er niet van om creatief met het gebeuren om te springen en beide IP’s samen te brengen. Het resultaat is een speciaal Pac-Man level. Hoe dit eruitziet check je in de onderstaande video.