Disney en ontwikkelaar GungHo Online Entertainment hebben een free-to-play RPG aangekondigd voor mobiel genaamd Disney Pixel RPG. Het spel zal in 2024 in 18 landen worden uitgebracht voor iOS en Android met Engelse, Italiaanse, Franse, Duitse, Spaanse, Koreaanse, Chinese en Japanse taalondersteuning.

Zoals de naam al weggeeft, zul je je favoriete Disney-personages op het scherm getoverd zien in een charmante 2D-pixelstijl. Het spel zal volgens de ontwikkelaar voorzien zijn van snelle en simpele combat- en idle gameplay-elementen.

De voorinschrijving van Disney Pixel RPG is gisteren van start gegaan. Het lijkt er echter op dat deze voorinschrijving nog niet beschikbaar is in Nederland. Mogelijk volgt een release in Nederland dus wat later.