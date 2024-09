De meest succesvolle game van Rockstar Games is natuurlijk Grand Theft Auto V, maar ook hun meer recente productie doet het uitstekend. We hebben het dan over Red Dead Redemption 2, die in 2018 uitkwam.

Deze game staat momenteel op 65 miljoen verkochte exemplaren en dat is een groei van 1 miljoen copies tegenover de vorige update. Een uitstekend resultaat voor een game die het voornamelijk van de singleplayer moet hebben.

Red Dead Online is zeker nog beschikbaar en Rockstar Games komt met updates, maar dit op maandelijkse basis en het is lang niet zo uitgebreid als in GTA Online.