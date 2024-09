Eerder dit jaar besloot Microsoft om onder andere Tango Gameworks te sluiten, wat op veel verontwaardiging kon rekenen gezien de prima staat van dienst van deze studio. Nu enkele maanden later blijkt er toch nieuw leven te ontstaan, want Krafton heeft de ontwikkelaar overgenomen.

Krafton is de uitgever achter onder andere PUBG en The Callisto Protocol. Zij hebben aangekondigd dat ze de studio hebben overgenomen en dat ze ook het Hi-Fi Rush IP hebben bemachtigd, waar ze meer mee willen gaan doen. Kortom, de kans op een vervolg is nu opeens weer erg realistisch.

KRAFTON, Inc. today welcomed the talented people of Tango Gameworks to their team, marking a exciting moment in the company’s global expansion and its first significant investment in the Japanese video game market. This strategic move will include the rights to Tango Gameworks’ acclaimed IP, Hi-Fi RUSH.