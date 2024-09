Met veel verschillende wapens in Monster Hunter Wilds heeft Capcom het er maar druk mee om ze allemaal één voor één uit te lichten. Inmiddels hebben we trailers gezien van de Hunting Horn, Gunlance, Insect Glaive, Long Sword en Heavy Bowgun waar we nu de Charge Blade aan kunnen toevoegen. Ook dit wapen wordt even apart in een nieuwe trailer getoond en dat bekijk je hieronder.

One weapon, many ways to wield it. Use the swiftness of Sword Mode to charge up your Phials, then channel them into your Sword, Shield, or Axe for flashy results. With Focus Mode, spin up something that will saw right through their weak points.

Tot aan de gamescom mogen we nog veel meer trailers verwachten en op de beurs in Duitsland is de game ook daadwerkelijk speelbaar. De release staat voor 2025 gepland zonder een specifieke datum, al lijkt een patroon te hinten op het eerste kwartaal.