Waar Microsoft en Nintendo hun deals al bekend hebben gemaakt, was het even wachten op Sony. Ook zij stappen nu bijna aan boord van de Black Friday trein met een hoop kortingen op games. Allereerst kan je vanaf 22 november in de PlayStation Store terecht voor enorm veel verschillende titels die tijdelijk zijn afgeprijsd.

Dit zijn dan de digitale sales, maar ook bij PlayStation Direct kun je natuurlijk terecht voor mooie aanbiedingen, maar dan op fysieke games. Ook hardware zal afgeprijsd worden, zo scoor je korting op de PlayStation 5 Slim, al is nog niet bekend hoeveel. Daarnaast kun je tot 25% korting krijgen op DualSense controllers en zelfs tot 40% korting op PlayStation VR2.

Verder gaat er ook allerlei merchandise in de aanbieding en daarvoor kan je dan weer terecht bij de PlayStation Gear Store. Tot slot kan je natuurlijk PlayStation Plus met korting aanschaffen, waarbij de korting oploopt tot 30% op een jaarabonnement. Bestaande Essential abonnees kunnen upgraden naar Extra met 25% korting en een upgrade naar Premium komt met 30% korting.

Alle Black Friday sales van Sony PlayStation zijn vanaf 22 november beschikbaar tot en met 2 december.