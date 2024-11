In 2022 kregen we de eerste F1 Manager-game die in het algemeen wel positief ontvangen werd. Ondertussen zitten we aan de derde editie van het spel en lijkt het daarmee de finish bereikt te hebben. De studio achter het spel, Frontier Developments, heeft in september te maken gehad met commerciële uitdagingen rondom een van hun intellectuele eigendommen (IP). De IP in kwestie werd toen niet genoemd, maar dankzij dit Reddit bericht weten we nu dat het toen om de F1 Manager-games bleek te gaan.

Hoe is dit mogelijk? Wel, ondanks de goede ontvangst van de eerste game was het commerciële succes van de daaropvolgende games eerder teleurstellend. Dit blijkt ook uit een verklaring die Frontier gaf tijdens de presentatie van hun jaarlijkse rapport op 31 mei 2024:

“The Group recognised total impairment losses of £18.1 million during FY23. £15.0 million related to the F1® Manager Franchise due to the financial performance of F1® Manager 2022 (released in August 2022) and F1® Manager 2023 (released in July 2023).”

Hoewel er nog geen officiële aankondiging is gedaan, lijkt het er op dat dit mogelijk het einde van deze franchise betekend.