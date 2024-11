Sinds kort ligt de PlayStation 5 Pro, de nieuwste console van Sony, in de schappen voor een forse prijs. Vlak voordat deze console verscheen, zijn talloze ontwikkelaars aan de slag gegaan om hun titels van een PS5 Pro update te voorzien, zodat hun games optimaal van de capaciteiten van het systeem profiteren. Cyberpunk 2077, toch wel één van de grotere en populaire games, heeft nog niet zo’n update gehad.

Ontwikkelaar CD Projekt RED heeft daar nu wat meer over verteld en het is helaas vervelend nieuws. Via X vroeg een fan namelijk of er een PS5 Pro update aan zit te komen. Hierop reageerde de ontwikkelaar kort en bondig met simpelweg het bericht dat er geen plannen zijn voor een PS5 Pro update. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de ontwikkelaar druk bezig is met diverse Witcher titels en het vervolg op Cyberpunk 2077.