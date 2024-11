Overwatch en Marvel Rivals: de link tussen de twee wordt inmiddels vaak gelegd. Niet zo vreemd, want in de basis zijn ze min of meer hetzelfde. In beide gevallen speel je met diverse helden met unieke vaardigheden tegen een ander team bestaande uit andere helden of slechteriken. Marvel Rivals verschijnt op 6 december en zal bij launch 33 speelbare personages uit het Marvel universum beschikbaar hebben.

Een bekende zoals Clinton Barton, oftewel Hawkeye, mag daar uiteraard niet bij ontbreken. In deze trailer zien we de vaardigheden van de bekende boogschutter terug. Opvallend is dat hij naast zijn boog ook over twee kleine zwaarden beschikt, wat een leuke knipoog is naar zijn Ronin-verhaallijn. Wie van Overwatch personages als Genji en Hanzo houdt, kan met Hawkeye dus een leuke mix van beiden spelen.