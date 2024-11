Na Final Fantasy VII Remake en Final Fantasy VII Rebirth is het nu wachten op de laatste telg in deze trilogie van remakes. Ondertussen hunkeren fans van de franchise natuurlijk al naar meer en Square Enix heeft de fans gehoord: de wens voor DLC is duidelijk, maar regisseur Naoki Hamaguchi heeft in een interview met Daily Star aangegeven dat er geen DLC op de planning staat.

Hamaguchi geeft aan dat hij snapt dat fans graag wat DLC zouden willen zien, maar dat de ontwikkeling van het derde deel voor hem en Square Enix de hoogste prioriteit heeft. Final Fantasy VII Remake werd nog van een uitbreiding voorzien in de vorm van Episode INTERmission waarin Yuffie werd geïntroduceerd. Voor meer Final Fantasy VII-actie zal je dus echter geduld moeten hebben, al is het doel nu wel om de derde game nog sneller uit te brengen en we dus niet weer vier jaar moeten wachten.

“I understand it completely, but I think, from my perspective, what the fans really want to see the most is not necessarily DLC. They want to see the third part of the series as quickly as possible.”

Square Enix heeft: “decided not to focus the development resources on creating additional extra episodes for DLC at the moment. We really are putting all our efforts into getting the third game out as quickly as we can.”