Hello Games is het voorbeeld van een ontwikkelaar die zich nog flink heeft beziggehouden met het verbeteren van zijn game na de release. Nieuwe content, verbeteringen, uitbreiding naar andere platformen… Je kunt het zo gek niet verzinnen, of No Man’s Sky heeft het allemaal meegemaakt.

Na de recente update die cross-play en wat andere features bracht, verscheen er een update om issues op te lossen, waarvan je de patch notes hier kan vinden. Daarvoor is nu weer een nieuwe update uitgebracht en die strijkt nog wat andere bugs plat in onder andere de multiplayer op de PlayStation 5.

Ook brengt de update wat cross-save verbeteringen. De volledige lijst van aanpassingen kan je hieronder terugvinden: