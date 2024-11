SEGA heeft eerder aangekondigd dat zij bezig zijn met een nieuwe Virtua Fighter-game. Om ons in de tussentijd bezig te houden, hebben zij nu een re-release van Virtua Fighter 5 aangekondigd die beschikbaar zal zijn via Steam.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O is gebaseerd op de in 2021 uitgebrachte game ‘Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown’. De game zal een 4K resolutie op 60 frames per seconde ondersteunen. Ook zal met de release van Virtua Fighter 5 R.E.V.O op pc, de basisgame op de PlayStation 4 een ‘2.0 balance update’ ontvangen, waarbij er gebruikgemaakt wordt van ‘rollback netcode’, wat voor een betere ervaring zou moeten zorgen op competitief gebied.

Bekijk de nieuw uitgegeven trailer hieronder.

Er is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt, maar je kunt de game in ieder geval al toevoegen aan je verlanglijstje via Steam.