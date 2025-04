De Otherworld uit Silent Hill f wordt een mengelmoes van oud en nieuw

Wie ooit een Silent Hill-game gespeeld heeft, zal het vast wel herkennen. Je bent rustig de mistige wereld aan het verkennen, wanneer in de verte plots de sirene van een luchtalarm begint te loeien. Plots verandert de omgeving rondom je in een donkere, roestige, bloederige en uitermate gevaarlijke versie van zichzelf. Welkom in de ‘Otherworld’.

Deze alternatieve dimensie zal ook zijn opwachting maken in Silent Hill f, al zal het – op basis van het bovenstaande screenshot – toch niet helemaal hetzelfde zijn. Op X liet creatief regisseur Al Yang horen dat de nieuwe Otherworld een mengeling moet worden van wat spelers uit eerdere delen gewend zijn en een nieuwe blik op het gegeven. Voor deze kersverse kijk haalt hij onder andere zijn inspiratie bij de Japanse culthorrorfilm Kwaidan uit 1964.

Silent Hill f heeft nog steeds geen releasedatum, maar zou nog dit jaar op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S moeten verschijnen.

“One of the big challenges for us on SILENT HILL f was to create an interesting Otherworld for our new setting, finding that blend of new and nostalgic.”