De Assassin’s Creed Netflix-reeks is nog steeds in ontwikkeling

In 2020 liet Ubisoft al weten dat hun miljoenenfranchise Assassin’s Creed de overstap zou maken naar Netflix in de vorm van een live-actie tv-reeks. In tussentijd bleef het echter akelig stil omtrent het project, iets dat al snel geruchten van een eventuele annulering begon aan te wakkeren.

Volgens Game File hoeven we ons echter nergens zorgen om te maken. Het project is nog levend en wel, en wordt dus ergens in de (niet al te verre?) toekomst op ons afgevuurd.

Ondertussen ziet het ernaar uit dat Ubisoft Assassin’s Creed met het goed ontvangen en prima verkopende Shadows weer op de kaart gezet heeft. Een tv-reeks zou dan ook een welkome volgende stap zijn. Wat denken jullie ervan?