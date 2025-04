Fysieke uitgave van Cyberpunk 2077 op de Nintendo Switch 2 vereist geen additionele download

Een van de meest verrassende third-party aankondigingen tijdens de Nintendo Direct-uitzending van eerder deze week was de komst van Cyberpunk 2077 naar de Nintendo Switch 2. Deze game zal later dit jaar voor de nieuwe handheld van Nintendo uitkomen. Het gaat hier om de Ultimate Edition, waarbij dus ook de Phantom Liberty uitbreiding inbegrepen zit.

Natuurlijk zijn er in technisch opzicht concessies gedaan om de game draaiend te krijgen op het platform, waarbij de titel van zichzelf in omvang ook niet de kleinste zal zijn. Waar het bij de Nintendo Switch vaker voorkomt dat de fysieke versie een additionele download vereist is dat bij deze game niet het geval.

De ontwikkelaar heeft bekendgemaakt dat de volledige game op een 64GB Nintendo Switch 2 cartridge staat, waardoor je dus direct aan de slag kan met de game zodra je de fysieke versie in de Nintendo Switch 2 stopt.

Verder is aangekondigd dat de game gebruik zal maken van de gyroscoop in de Nintendo Switch 2 om te mikken, alsook de motion controls, het touch screen, de muis besturing en meer. Met andere woorden, het is niet simpelweg een eenvoudige port.