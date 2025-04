Yakuza 0 Director’s Cut verschijnt waarschijnlijk later voor andere platformen

Tijdens de Nintendo Switch 2 Direct werd onder andere een Director’s Cut van Yakuza 0 aangekondigd, volgens vele het beste deel in de franchise. Leuk voor fans van de reeks die toch al van plan waren om een Nintendo Switch 2 in huis te halen, maar fans van de serie zijn hoofdzakelijk op andere platformen te vinden. Gelukkig lijkt Nintendo zelf te suggereren dat het om een tijdelijke exclusive gaat.

In een totaal overzicht van de Nintendo Switch 2 Direct dat Nintendo op zijn website heeft geplaatst wordt vanzelfsprekend ook Yakuza 0 Director’s Cut genoemd. Kijken we echter in de tekst, dan valt op dat er het volgende geschreven staat.

“Discover the decadence and danger of 1988 Japan in Yakuza 0 Director’s Cut. The definitive edition of the acclaimed origin story is coming first to Nintendo Switch 2.”