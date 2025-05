De Director’s Cut van Yakuza 0 releast een theme song én Engels gesproken first look

Op 5 juni verschijnt de Director’s Cut van Yakuza 0 op de Nintendo Switch 2. Om de game nog wat meer in de schijnwerpers te plaatsen, hebben uitgever SEGA en ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio enkele video’s op ons losgelaten, waarin we respectievelijk een theme song te horen en twee Engelstalige first looks te zien krijgen. De filmpjes vind je hieronder.

De theme song is het soort oorwurm dat we van de franchise verwachten en de erg korte first looks draaien rond de twee hoofdpersonages van Yakuza 0, namelijk Kazuma Kiryu en Goro Majima. Erg veel inhoud zal je hier niet aantreffen, maar het lijkt ons nét voldoende om de hypemolen aan te zwengelen. Gaan jullie deze Director’s Cut een kans geven?