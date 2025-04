Gerucht: Titanfall 3 komt mogelijk in 2026 uit – eerste teaser tijdens The Game Awards

In 2023 deelden we het nieuws dat Titanfall 3 in de maak was, maar dat de ontwikkeling stop was gezet vanwege het grote succes van Apex Legends. Het leek er voor lange tijd op dat we een derde toevoeging aan de franchise dus konden vergeten. Toch doet er nu een gerucht de ronde dat de game momenteel volop in ontwikkeling is en we er niet al te lang op hoeven te wachten.

Apex Legends leakers YOROTSUKI en Osvaldatore deelden via X dat Respawn Entertainment momenteel druk bezig is met de ontwikkeling van Titanfall 3, en dat de game waarschijnlijk in 2026 al uitkomt. Verder gaven de leakers aan dat we een teaser kunnen verwachten tijdens The Game Awards in december van dit jaar.

Message from @YOROTSUKI_ about Titanfall 3. This is not an April Fools joke! pic.twitter.com/iPBwOCWu2z — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) April 3, 2025

In 2024 werd bekend dat Respawn zou werken aan een nieuwe game in het Titanfall-universum, maar deze release zou niet Titanfall 3 zijn. We weten dus niet precies wat ons te wachten staat, maar we weten wel dat de Apex Legends leakers ondertussen een goede reputatie hebben opgebouwd. Vanuit Respawn is er nog niets officieel bevestigd.