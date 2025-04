Third-party ontwikkelaars zijn erg tevreden met de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 komt eraan en lijkt een serieuze sprong voorwaarts te maken ten opzichte van zijn (reeds bewonderenswaardige) voorganger. Ook third-party ontwikkelaars zijn erg tevreden met Nintendo’s nieuwste console. Ze vinden het zeer prettig om hun games klaar te stomen voor een release op de Nintendo Switch 2 en laten dat maar al te graag horen.

“Their [software development kit] is great, the customer support, their developer support, developer relations is great. They knew they wanted Civ on that platform, because it’s such a great showcase for the mouse. And it pairs up so well with our existing PC audience, because we have crossplay.”