Duchess staat centraal in nieuwe Elden Ring: Nightreign trailer

Volgende maand verschijnt Elden Ring: Nightreign, een unieke spin-off ervaring in de wereld van Elden Ring. Het wordt een multiplayer roguelike waarin je in de schoenen zal kunnen stappen van verschillende speelbare personages. FromSoftware is nu deze personages wat in de verf aan het zetten, zo kregen we onlangs nog Ironeye te zien. Ditmaal aan de beurt: Duchess.

Duchess is een heel lenige vechter die, met een zwaard in de hand, heel wat schade kan aanrichten. Heel veel levenspunten heeft ze niet en een zwaar harnas evenmin, maar dat heb je eigenlijk niet nodig als je onzichtbaar wordt en alle aanvallen gewoon ontwijkt. Check haar hieronder in actie!

Elden Ring: Nightreign verschijnt op 30 mei.