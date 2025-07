Kleine Elden Ring: Nightreign update pakt bugs rondom Everdark Sovereign Sentient Pest eindbaas aan

Een grote groep Elden Ring: Nightreign spelers zal de game inmiddels uitgespeeld hebben, maar daar houdt het plezier niet bij op. Sinds enige tijd biedt FromSoftware namelijk Enhanced versies van de Nightlords aan die om de zoveel tijd rouleren. We hebben nu een aantal Enhanced versies gehad, waaronder de Everdark Sovereign Sentient Pest. Bij dit gevecht waren er specifiek bugs aanwezig die ervoor zorgden dat spelers niet de expeditie konden afronden.

Beide bugs zijn nu gelukkig verholpen dankzij een kleine update. De update richt zich verder ook niet op andere zaken, behalve deze specifieke eindbaas. Met deze update kan je het dus zonder zorgen opnemen tegen deze drie insecten. Hieronder de korte patch notes.

Bug Fixes

• Fixed a bug where the battle against the Everdark Sovereign Sentient Pest would get stuck and prevent players from completing the fight.

• Fixed a bug where the boss could appear outside the battle area during the Everdark Sovereign Sentient Pest fight.