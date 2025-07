Twee speler modus voor Elden Ring: Nightreign is uitgesteld naar morgen

Elden Ring: Nightreign zou vandaag voorzien worden van een nieuwe update die de twee speler modus zou toevoegen aan het spel. Dit is echter opgeschoven naar morgen naar aanleiding van de tsunami waarschuwing die is afgegeven rond Hawaï en Japan.

Gelukkig valt het uitstel mee, want de bedoeling is nu dat de update na 10:00 uur morgenochtend wereldwijd wordt uitgerold. Als gevolg hiervan is de terugkeer van de Everdark Sovereign ook uitgesteld, dit komt pas nadat de update is uitgerold.

Met andere woorden: ietsje meer geduld opbrengen nog.

Due to the tsunami warning following the earthquake near the Kamchatka Peninsula, we have decided to postpone the distribution of the ‘ELDEN RING NIGHTREIGN’ Patch 1.02, which was scheduled for today to tomorrow, July 31 (Thursday) after 10:00CEST | 1:00 PDT.

— ELDEN RING (@ELDENRING) July 30, 2025