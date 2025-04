Bekijk hier 11 minuten aan The Outer Worlds 2 gameplay

Op 8 juni krijgen we na de Xbox Games Showcase meer te zien van The Outer Worlds 2, omdat er een speciale showcase voor die game wordt opgezet. Dat duurt nog wel even, maar we hoeven niet tot die tijd te wachten op nieuwe beelden.

IGN heeft de primeur gekregen om maar liefst 11 minuten aan nieuwe gameplay van de titel te delen en dat kan je natuurlijk hieronder bekijken. Dit alles is in opmaat naar de showcase op 8 juni, dus verwacht de komende weken meer beeld en informatie over deze titel.

The Outer Worlds 2 is in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Een releasedatum is nog niet bekend, maar mogelijk wordt die over ruim anderhalve maand aangekondigd.