Werkt Warner Bros. Games aan een nieuwe titel?

Het mag duidelijk zijn dat Warner Bros. momenteel niet in de beste papieren zit. De studio sloot onlangs drie van zijn ontwikkelaars, namelijk Monolith Productions, Player First Games en Warner Bros. Games San Diego. Niet meteen de minste, trouwens. Die eerste vergaarde behoorlijk wat faam met de F.E.A.R. en Middle-Earth franchises, die tweede had Multiversus op zijn palmares staan en die derde was vooral bekend om zijn mobiele titels. De sluitingen zijn dus zeker een jammerlijke zaak.

Warner Bros. wil meer focussen op de IP’s die hen het meeste geld opleveren, zijnde DC (lees: Batman), Hogwarts: Legacy, Mortal Kombat en Game of Thrones. Minder uitbrengen, meer verdienen… daar komt het een beetje op neer. De Boston-afdeling van de studio heeft ook een vooralsnog onaangekondigde game in de pijplijn zitten, zo blijkt uit het LinkedIn-profiel van werknemer Brandon Maraia. Hij zou als game design lead voor dit onbekende project fungeren. Geen idee om wat voor titel het gaat.

Het recente verleden en de daaruit voortvloeiende logica dicteert dat we een nieuw spel in één van de vier hierboven vermelde franchises mogen verwachten, al blijft dat op dit moment koffiedik kijken. Wat denken jullie?