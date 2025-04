Cyberpunk 2077 zal cross-progressie ondersteunen op de Nintendo Switch 2

Vanaf 5 juni kunnen we dan eindelijk aan de slag met de Nintendo Switch 2. De handheld zal vanaf de dag van lancering voorzien zijn van een aardige lijst aan zowel first- als third party games, waar Cyberpunk 2077 er een van is. Het is nu duidelijk geworden dat Cyberpunk 2077 voorzien zal zijn van cross-progressie.

Ontwikkelaar CD Projekt RED heeft dit nieuws bevestigd in een bericht op BlueSky. Als je de game al op een ander platform speelt, kun je zodra je de Nintendo Switch 2 in handen hebt dus vrolijk verder waar je gebleven was.

Yes, the Nintendo Switch 2 version will be fully cross-progression compatible with versions from other platforms. — Cyberpunk 2077 (@cyberpunk.net) 3 april 2025 om 17:07

Verder heeft CD Projekt RED bevestigd dat Cyberpunk 2077 ondersteuning zal hebben voor zowel de gyroscoop- als muis functionaliteiten van de Nintendo Switch 2. In welke hoedanigheid je hier gebruik van kunt maken, is nog niet bekend.