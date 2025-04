F1 25 video gaat dieper in op MyTeam en MyCareer

Op 30 mei verschijnt F1 25 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Met nog iets meer dan anderhalve maand te gaan en de recente aankondiging, mogen we in opmaat naar de release veel nieuwe informatie verwachten. EA Sports trapt dit af met een eerste Deep Dive video.

In deze video komen MyTeam en MyCareer ter sprake en dan in het bijzonder de vernieuwende elementen die dit jaar zijn toegevoegd. Met verschillende toevoegingen wil Codemasters de ervaring verrijken en het managen van je team in MyTeam een meer prominente rol geven.

Bekijk de video hieronder zeker even om meer over de game te weten te komen terwijl je geniet van nieuwe beelden.