Survival-strategie game The Alters zal vanaf 3 juni beschikbaar zijn

Ontwikkelaar 11 bit studios heeft aangekondigd dat The Alters vanaf 13 juni beschikbaar zal zijn. De titel is vanaf dag één te spelen op Xbox Game Pass en PC Game Pass en komt daarnaast ook uit voor de PlayStation 5.

The Alters is een survival strategie game waarin spelers in de huid kruipen van Jan, een ruimtevaarder die gestrand raakt op een buitenaardse planeet. In een wanhopige poging om te overleven en terug te keren naar zijn thuisplaneet, maakt hij klonen van zichzelf die hem hierbij moeten helpen.

Het zijn geen exacte klonen, aangezien elk van hen en een eigen karakter, behoeftes en motivaties heeft. Het is aan Jan om ervoor te zorgen dat zij hierin worden voorzien, anders kunnen de klonen nog wel eens tegen elkaar keren.

Keuzes zijn een belangrijk onderdeel van de game. Spelers krijgen regelmatig keuzes voorgeschoteld die het verhaal totaal om kunnen gooien. Het leven op de buitenaardse planeet is geen pretje, er schuilt om elke hoek een nieuw gevaar waardoor Jan altijd op zijn hoede moet zijn, en de juiste keuzes moet maken.

Met de aankondiging van de releasedatum is er een nieuwe trailer gedeeld via het YouTube-account van 11 bit studios. Bekijk hem hieronder.