De fysieke PS5-versie van Indiana Jones and the Great Circle heeft nog steeds een download nodig

Deze week kunnen ook PS5-spelers aan de slag gaan met Indiana Jones and the Great Circle. Deze avonturengame verscheen vorig jaar voor de Xbox en het spel wist daar toen een heel goede indruk te maken (ook wij waren fan van de game). Leuk nieuws voor fans van Indiana Jones op de PS5, maar jammer genoeg hebben we ook minder leuk nieuws voor fans van fysieke media.

Het spel heeft een fysieke disc-uitgave voor de PS5, maar het schijfje zal jammer genoeg niet met de volledige game komen. Uit een YouTube-video leren we bij dat er slechts 20GB aan data op de disc staat, terwijl de game zelf zo’n 125GB in beslag neemt. Dat wil dus zeggen dat je nog steeds de overige data zal moeten downloaden. Met andere woorden: deze fysieke editie is dan toch niet zo fysiek als je zou denken. Waarom is er dan niet gekozen om de volledige data te verdelen over 2 discs in plaats van 1? Joost mag het weten…