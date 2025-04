Zenless Zone Zero komt in juni uit voor Xbox Series X|S – lanceert tegelijk met 2.0 update

MiHoYo heeft aangekondigd dat het in juni de Xbox Series X|S-versie van Zenless Zone Zero zal uitbrengen. De Xbox-versie verschijnt tegelijk met de 2.0-update en is vanaf nu toe te voegen aan je verlanglijst op de Microsoft Store.

Zenless Zone Zero werd op 4 juli vorig jaar al uitgebracht voor de PlayStation 5, pc en mobile. Spelers die al eerder op een van die platformen hebben gespeeld, kunnen dankzij cross-progressie hun voortgang behouden wanneer zij besluiten om ook de Xbox Series X|S-versie te spelen.

Speel jij Zenless Zone Zero? Laat het ons weten in de reacties!